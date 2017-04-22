Паулу Фонсека: Украина переживает сложный период, но мы все должны объединиться вокруг футбола

Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека поделился впечатлениями после матча против киевского «Динамо» в чемпионате Украины. Напомним, что его команда победила со счетом 1:0.

- Отличная победа нашей команды. Мы провели первый тайма на очень высоком уровне как в обороне, так и в атаке. Контролировали почти всю игру с мячом. Во втором тайме пришлось больше обороняться, но мы продолжали надежно действовать в обороне. Думаю, что мы сегодня заслуженно победили.

— Учитывая турнирную ситуацию, как теперь будете мотивировать своих футболистов на оставшиеся матчи?

— Да, отрыв от «Динамо» теперь составляет 14 очков, но все должны понимать, что пока ничего не закончено. Я всегда говорил, что надо фокусироваться на всех матчах. Мы уважаем нашего основного соперника — «Динамо», так что нам ничего не остается, кроме как максимально настраиваться на все матчи. Поэтому нужно, чтобы команда ни в коем случае не расслаблялась, продолжала работать. Будем делать всё для того, чтобы именно так и было.

— Напоминает ли сегодняшний матч по своей атмосфере поединки между «Порту» и «Бенфикой»?

— Да. Совсем недавно, кстати, был такой матч, «Бенфика» — «Порту», и стадион был полный. Сегодня на игру тоже пришло много людей. Но стадион все-таки не был заполнен до конца. А футбол полностью красив, когда нет свободных мест на трибунах.

Я очень часто себя спрашиваю: если в Украине живет около 40 миллионов людей, то почему нет большего, чем сейчас, количества болельщиков на стадионах? Прекрасно понимаю, что Украина сейчас переживает достаточно сложный период. Тем не менее, мы все должны объединиться вокруг футбола и подумать, как можно привлекать большее количество людей на этот праздник. Футбол — это что-то такое, что объединяет людей, это праздник. Думаю, что в последнее время в матчах между «Динамо» и «Шахтером» выросло уважение команд и игроков друг к другу. И это тоже создает атмосферу праздника на стадионе, - цитирует Фонсеку «Динамо Киев от Шурика».