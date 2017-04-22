Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Вашингтон1 : 1Торонто
Футбол  Зенит- : -Урал
Футбол  Локомотив- : -Амкар
Хоккей  Красная Армия- : -Реактор
Футбол  Ростов- : -Спартак
Хоккей  Финляндия (U-18)- : -Россия (U-18)
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Паулу Фонсека: Украина переживает сложный период, но мы все должны объединиться вокруг футбола

Источник:  «Динамо Киев» от Шурика»Комментарии

Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека поделился впечатлениями после матча против киевского «Динамо» в чемпионате Украины. Напомним, что его команда победила со счетом 1:0.

- Отличная победа нашей команды. Мы провели первый тайма на очень высоком уровне как в обороне, так и в атаке. Контролировали почти всю игру с мячом. Во втором тайме пришлось больше обороняться, но мы продолжали надежно действовать в обороне. Думаю, что мы сегодня заслуженно победили.

— Учитывая турнирную ситуацию, как теперь будете мотивировать своих футболистов на оставшиеся матчи?

— Да, отрыв от «Динамо» теперь составляет 14 очков, но все должны понимать, что пока ничего не закончено. Я всегда говорил, что надо фокусироваться на всех матчах. Мы уважаем нашего основного соперника — «Динамо», так что нам ничего не остается, кроме как максимально настраиваться на все матчи. Поэтому нужно, чтобы команда ни в коем случае не расслаблялась, продолжала работать. Будем делать всё для того, чтобы именно так и было.

— Напоминает ли сегодняшний матч по своей атмосфере поединки между «Порту» и «Бенфикой»?

— Да. Совсем недавно, кстати, был такой матч, «Бенфика» — «Порту», и стадион был полный. Сегодня на игру тоже пришло много людей. Но стадион все-таки не был заполнен до конца. А футбол полностью красив, когда нет свободных мест на трибунах.

Я очень часто себя спрашиваю: если в Украине живет около 40 миллионов людей, то почему нет большего, чем сейчас, количества болельщиков на стадионах? Прекрасно понимаю, что Украина сейчас переживает достаточно сложный период. Тем не менее, мы все должны объединиться вокруг футбола и подумать, как можно привлекать большее количество людей на этот праздник. Футбол — это что-то такое, что объединяет людей, это праздник. Думаю, что в последнее время в матчах между «Динамо» и «Шахтером» выросло уважение команд и игроков друг к другу. И это тоже создает атмосферу праздника на стадионе, - цитирует Фонсеку «Динамо Киев от Шурика».

Матч

Динамо К - Шахтер - 0:1 (0:1)

Голы

Феррейра 13 (0:1).

Состав

Динамо К: Коваль, Антуньеш, Пантич, Кадар (Очигава, 83), Вида, Шепелев, Гармаш (Цыганков, 68), Сидорчук (Рыбалка, 68), Морозюк, Ярмоленко, Беседин

Шахтер: Пятов, Срна, Исмаили, Кучер, Ракицкий, Бернард, Марлос, Коваленко (Малышев, 81), Степаненко, Тайсон (Дентиньо, 89), Феррейра (Кривцов, 90)

Предупреждения:

Морозюк, 50; Сидорчук, 54; Гармаш, 56 - Марлос, 74; Феррейра, 90

Место и дата

21 апреля 20:00, НСК Олимпийский, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Сергей Ребров: Два удара по воротам за матч – это очень плохая статистикаГлавный тренер киевского «Динамо» Сергей Ребров поделился впечатлениями после матча против «Шахтера» в чемпионате Украины. Напомним, что его команда уступила со счетом 0:1.Украине – «неуд» от России!Украине – «неуд» от России!Донецкий «Шахтер» обыграл киевское «Динамо» в чемпионате Украины – 1:0. «Советский спорт» рассказывает, как это было.«Шахтер» с минимальным счетом обыграл на выезде киевское «Динамо»В матче 26-го тура чемпионата Украины киевское «Динамо» на домашнем поле уступило донецкому «Шахтеру» со счетом 0:1.Приватный танец для «Динамо». Как идет на дно киевский клубПриватный танец для «Динамо». Как идет на дно киевский клуб«Советский спорт» разбирается, почему киевское «Динамо» перестало быть конкурентоспособным, отпускает лидеров и устраивает сокращения.УПЛ. 25-й тур. «Волынь» обыграла «Звезду», «Черноморец» - «Александрию» и другие матчиРезультаты матчей 25-го тура чемпионата Украины.Дмитрий Семочко: Бышовец – очень сложный человекБывший полузащитник «Шинника», «Уралана», «Луч-Энергии» и «Химок» Дмитрий Семочко рассказал, почему он не смог заиграть в «Шахтере». Он отметил сложный характер Анатолия Бышовца, который ранее тренировал «горняков».Троллинг 98 уровня. Донецк против Киева, или как «Шахтер» шутит над «Динамо»Троллинг 98 уровня. Донецк против Киева, или как «Шахтер» шутит над «Динамо»Пресс-служба донецкого клуба пошутила над переносом матча и свадьбой племянницы президента киевского «Динамо».Неистовый Луческу. Как тренер «Зенита» ведет себя в кризисные моментыНеистовый Луческу. Как тренер «Зенита» ведет себя в кризисные моментыВ воскресенье «Зенит» ждет главный матч этой весны – против «Спартака». Поражение и даже ничья будут для питерцев смерти подобны.Два титула и издевательство. Как Луческу играл решающие матчи в похожей ситуацииДва титула и издевательство. Как Луческу играл решающие матчи в похожей ситуацииПеред главной игрой петербургской карьеры Мирчи Луческу рассказываем, как он проводил с «Шахтером» важнейшие матчи с киевским «Динамо».Давид Хочолава стал игроком «Шахтера»Защитник «Черноморца» Давид Хочолава продолжит карьеру в «Шахтере». Футболист подписал контракт с донецким клубом сроком на пять лет.УПЛ. 24-й тур. «Шахтер» уступил «Черноморцу», «Динамо» разгромило «Олимпик» и другие матчиРезультаты матчей 24-го тура чемпионата Украины.Матч «Динамо» – «Шахтер» перенесен из-за свадьбы дочери Григория СуркисаМатч чемпионата Украины между киевским «Динамо» и донецким «Шахтером» был перенесен на пятницу, 21 апреля, из-за свадьбы дочери экс-президента клуба, вице-президента ФИФА Григория Суркиса. Об этом сообщают украинские СМИ.С «Днепра» снимут еще шесть очковВ ближайшее время с «Днепра» будут сняты еще шесть очков в чемпионате Украины. Напомним, 5 апреля с команды сняли три очка.«Хочу заиграть в «Шахтере». Форвард, который рвется в топ-клуб через «Анжи»«Хочу заиграть в «Шахтере». Форвард, который рвется в топ-клуб через «Анжи»Нападающий «Анжи» Филипп Будковский – о методах Александра Григоряна, коротком возвращении в Донецк и предстоящем выезде в Петербург.«Динамо» и «Шахтер» могут встретиться в финале Кубка УкраиныСостоялась жеребьевка 1/2 финала Кубка Украины.Агент Дмитрий Селюк: Приглашение Луческу – ошибкаАгент Дмитрий Селюк: Приглашение Луческу – ошибкаИзвестный футбольный агент Дмитрий Селюк в интервью «ССФ» обрушился с критикой на сборную России, РФПЛ и некоторые ее клубы.«Черноморец» не сможет играть домашние матчи в Одессе из-за качества газона (фото)Одесский «Черноморец» не будет проводить ближайшие матчи чемпионата Украины на родном стадионе. Причина – неудовлетворительное качество газона на арене.С «Днепра» сняли три очка в чемпионате Украины, клуб опустился на последнее место«Днепр» лишился трех очков в чемпионате Украины. Соответствующие изменения были внесены в турнирную таблицу на официальном сайте украинской премьер-лиги.Вместо матча с «Шахтером» в 1/4 финала Кубка Украины «Полтава» объявит о прекращении существованияСегодня должен был состояться матч 1/4 финала Кубка Украины «Полтава» - «Шахтер». Вместо этого полтавский клуб объявит о прекращении существования.Донецк с Луганском жгут. Обзор чемпионата Украины по футболуДонецк с Луганском жгут. Обзор чемпионата Украины по футболуВ начале апреля стартовал второй этап чемпионата Украины по футболу.
Футбол
«Шахтер» с минимальным счетом обыграл на выезде киевское «Динамо»
Хоккей
ГОЛ ДНЯ: Шедевр в матче финальной серии Кубка Харламова (видео)
Хоккей
Береглазов сменил «Магнитку» на «Нью-Йорк Рейнджерс»
Футбол
В Германии арестован выходец из России, подозреваемый во взрыве автобуса «Боруссии»
все новости
Динамо К
Динамо Ккалендарьстатистика
Шахтер
Шахтеркалендарьстатистика
Паулу Фонсека
Паулу Фонсекавсе новости
Чемпионат Украины
Чемпионат Украинытаблицакалендарьстатистикатексты/новости