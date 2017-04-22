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«Зенит»: Вип-ложи на стадионе «Санкт-Петербург» уже отремонтированы

Источник:  «Фонтанка»Комментарии

В «Зените» прокомментировали информацию о том, что Вип-ложи на новом стадионе в Санкт-Петербурге будут перестроены.

«Зенит» уже отремонтировал 36 лож в рамках обязательств перед владельцами проданных в сезоне 2016/2017 в них абонементов так, чтобы на «Петровском» и на стадионе «Санкт-Петербург-Арена» был достойный уровень сервиса. То же самое можно сказать и о президентской ложе. Как уже говорил генеральный директор клуба Максим Митрофанов, владельцы лож и привилегированных секторов уровня платина, золото, серебро генерирует около 50% доходов клуба в день матча, поэтому клуб планирует произвести весь необходимый спектр работ в данных секторах за свой счёт для обеспечения высокого уровня сервиса и обслуживания клиентов этой категории», – отметил собеседник в руководстве «Зенита». Его слова приводит «Фонтанка».

Ранее сообщалось, что топ-менеджмент «Газпрома» остался недоволен качеством лож для почетных гостей на стадионе «Санкт-Петербург», который примет матчи Кубка конфедераций, чемпионата мира-2018 и Евро-2020, и в связи этом ложи будут перестроены.

22 апреля на арене состоится первый официальный матч, в котором «Зенит» встретится с «Уралом». Игра начнется в 14:00. До старта Кубка конфедераций сине-бело-голубые проведут на этом стадионе еще два матча: против «Терека» (7 мая) и «Краснодара» (17 мая). 13 апреля арена получила сертификацию на проведение матчей под эгидой РФС.

Летом на стадионе пройдут четыре встречи Кубка конфедераций: Россия - Новая Зеландия (17 июня), Камерун - Австралия (22 июня), Новая Зеландия - Португалия (24 июня) и финал турнира (2 июля). В 2018 году арена примет семь матчей чемпионата мира. 

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