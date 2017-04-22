«Вашингтон» - «Торонто». Овечкин получил травму в первом периоде
Форвард «Вашингтон» Александр
Овечкин получил травму в первом периоде матча первого раунда Кубка Стэнли
против «Торонто».
После нарушения правил от
Назима Кадера Овечкин оказался на льду и не смог подняться самостоятельно. Он
покинул лед с помощью партнеров. Кадер был удален на две минуты, и «Вашингтон»
реализовал большинство благодаря голу Ти Джея Оши.
Во втором периоде Овечкин вернулся на лед.
Матч
Вашингтон - Торонто - 1:1 (1:0, 0:1, 0:0)2-й период
Голы:
Оши (Бэкстрём, Шаттенкирк), 18:15 (1:0 - бол.). Мэттьюз (Нюландер, Хаймэн), 26:00 (1:1).
Место и дата
22 апреля 02:00, Верайзон Центр, Онлайн-трансляция
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