«Вашингтон» - «Торонто». Овечкин получил травму в первом периоде

Никита Зайцев: Вышел в самое пекло и был виноват в первом голе, но потом сделал несколько полезных вещей

Защитник «Торонто» Никита Зайцев оценил свою игру в третьем матче серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Вашингтоном» (4:3 OT), в котором он вернулся на лед после травмы.