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«Вашингтон» - «Торонто». Овечкин получил травму в первом периоде

Источник:  Sportsnet.caКомментарии

Форвард «Вашингтон» Александр Овечкин получил травму в первом периоде матча первого раунда Кубка Стэнли против «Торонто».

После нарушения правил от Назима Кадера Овечкин оказался на льду и не смог подняться самостоятельно. Он покинул лед с помощью партнеров. Кадер был удален на две минуты, и «Вашингтон» реализовал большинство благодаря голу Ти Джея Оши.

Во втором периоде Овечкин вернулся на лед.

Матч

Вашингтон - Торонто - 1:1 (1:0, 0:1, 0:0)

2-й период

Голы:

Оши (Бэкстрём, Шаттенкирк), 18:15 (1:0 - бол.). Мэттьюз (Нюландер, Хаймэн), 26:00 (1:1).

Место и дата

22 апреля 02:00, Верайзон Центр, Онлайн-трансляция

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