Даниэль Риккардо: Трасса в Сочи довольно непростая

Пилот команды «Ред Булл» Даниэль Риккардо поделился ожиданиями от Гран-при России.

«Мы уже несколько раз приезжали сюда, поэтому я думаю, что состояние асфальта улучшится. Гоночное покрытие в Сочи напоминает асфальт в Остине – потребовалось время, чтобы он пришел в норму. Я ожидаю, что в этом году сцепление с трассой станет лучше. В Сочи на новых машинах нас ждут хорошие скорости.

Кроме того, это довольно непростая трасса. Здесь мало мест, где можно перевести дух – разве что на длинной прямой и все. Тут нужно постоянно думать.

Некоторые секции автодрома напоминают мне трассу в Индии – пологая трасса, где можно смело наезжать на поребрики. Также тут много поворотов, которые проходятся на третьей-четвертой передачах», - цитирует Риккардо Autosport.

Гран-при России пройдет в Сочи с 28 по 30 апреля.