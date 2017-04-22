Даниэль Риккардо: Трасса в Сочи довольно непростая
Пилот команды «Ред Булл» Даниэль Риккардо поделился
ожиданиями от Гран-при России.
«Мы уже несколько раз приезжали
сюда, поэтому я думаю, что состояние асфальта улучшится. Гоночное покрытие в
Сочи напоминает асфальт в Остине – потребовалось время, чтобы он пришел в
норму. Я ожидаю, что в этом году сцепление с трассой станет лучше. В Сочи на
новых машинах нас ждут хорошие скорости.
Кроме того, это довольно
непростая трасса. Здесь мало мест, где можно перевести дух – разве что на
длинной прямой и все. Тут нужно постоянно думать.
Некоторые секции автодрома
напоминают мне трассу в Индии – пологая трасса, где можно смело наезжать на
поребрики. Также тут много поворотов, которые проходятся на третьей-четвертой
передачах», - цитирует Риккардо Autosport.
Гран-при России пройдет в Сочи
с 28 по 30 апреля.