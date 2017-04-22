В чемпионате Испании со следующего сезона могут ввести видеоповторы

В следующем сезоне арбитры в чемпионате Испании, возможно, смогут использовать видеоповторы. Об этом сообщают испанские СМИ.

Как информирует Sport.es, в таком случае судьи смогут проверять, пересек ли мяч линию ворот, а также просматривать повторы в случае спорных ситуаций, связанных с назначением пенальти, красными карточками и выяснением, кто совершил фол. При определении офсайдов ее смогут использовать только в том случае, если момент привел к голу.

Ранее сообщалось, что в нынешнем сезоне видеоповторы будут тестироваться в Кубке Испании.