В чемпионате Испании со следующего сезона могут ввести видеоповторы
В следующем сезоне арбитры в
чемпионате Испании, возможно, смогут использовать видеоповторы. Об этом
сообщают испанские СМИ.
Как информирует Sport.es, в
таком случае судьи смогут проверять, пересек ли мяч линию ворот, а также
просматривать повторы в случае спорных ситуаций, связанных с назначением
пенальти, красными карточками и выяснением, кто совершил фол. При определении офсайдов
ее смогут использовать только в том случае, если момент привел к голу.
Ранее сообщалось, что в
нынешнем сезоне видеоповторы будут тестироваться в Кубке Испании.
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