«ПСЖ» готов отдать 80-90 миллионов евро за Мбаппе

«ПСЖ» проявляет интерес к нападающему «Монако» Килиан Мбаппе. Ранее он был признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.

Как сообщает Le Parisien, президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хеллаифи готов вложить серьезные деньги в усиление состава на следующий сезон. Благодаря приобретению Мбаппе парижане могли бы еще и ослабить конкурента по чемпионату Франции.

Такж сообщается, что «ПСЖ» готов начать переговоры с сумма 80-90 миллионов евро. Ранее клуб отклонил предложение в 100 миллионов евро по игроку от одного из клубов АПЛ.

18-летний Килиан Мбаппе забил 12 голов и сделал восемь голевых передач в 23 матчах Лиги 1. Также он забивал во всех матчах плей-офф Лиги чемпионов.