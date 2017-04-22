Себастьян Феттель: Не думаю, что погода в Сочи нам помешает

Пилот команды «Феррари» Себастьян Феттель поделился ожиданиями от Гран-при России.

«Не думаю, что у нас возникнут проблемы в Сочи по причине того, что там будут более низкие температуры, чем в Бахрейне. В Китае была прохладная погода, но мы все равно были конкурентоспособны.

Я пока не знаю, какой будет погода в Сочи. Прогнозы постоянно меняются, так что мы будем действовать по ситуации.

Наша задача – оказывать давление на главных конкурентов, особенно на Льюиса Хэмилтона. До этого момента с тактической точки зрения «Феррари» работала идеально. Нужно концентрироваться исключительно на себе», - цитирует Феттеля Autosport.

Гран-при России пройдет в Сочи с 28 по 30 апреля.