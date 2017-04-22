Себастьян Феттель: Не думаю, что погода в Сочи нам помешает
Пилот команды «Феррари»
Себастьян Феттель поделился ожиданиями от Гран-при России.
«Не думаю, что у нас возникнут
проблемы в Сочи по причине того, что там будут более низкие температуры, чем в
Бахрейне. В Китае была прохладная погода, но мы все равно были
конкурентоспособны.
Я пока не знаю, какой будет
погода в Сочи. Прогнозы постоянно меняются, так что мы будем действовать по
ситуации.
Наша задача – оказывать давление на главных конкурентов, особенно на Льюиса Хэмилтона. До этого момента с тактической точки зрения «Феррари» работала идеально. Нужно концентрироваться исключительно на себе», - цитирует Феттеля Autosport.
Гран-при России пройдет в Сочи с 28 по 30 апреля.
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