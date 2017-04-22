«Бостон» обыграл «Чикаго» в плей-офф НБА
Матч первого раунда плей-офф
НБА между «Чикаго» и «Бостоном» завершился победой гостей. Итоговый счет матча –
104:87 в пользу «Бостона».
В составе победителей самым
результативным стал Эл Хорфорд, который набрал 18 очков. У «Чикаго» столько же
набрал Дуэйн Уэйд. Счет в серии стал 2-1 в пользу «Чикаго».
НБА. Плей-офф
Восточная конференция
Первый раунд
Счет в серии – 2-1
Матч
Место и дата
22 апреля 02:00, Юнайтед Центр, Онлайн-трансляция
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