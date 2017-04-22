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«Бостон» обыграл «Чикаго» в плей-офф НБА

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч первого раунда плей-офф НБА между «Чикаго» и «Бостоном» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 104:87 в пользу «Бостона».

В составе победителей самым результативным стал Эл Хорфорд, который набрал 18 очков. У «Чикаго» столько же набрал Дуэйн Уэйд. Счет в серии стал 2-1 в пользу «Чикаго».

НБА. Плей-офф

Восточная конференция

Первый раунд

Матч

Чикаго - Бостон - 87:104

Место и дата

22 апреля 02:00, Юнайтед Центр, Онлайн-трансляция

 Счет в серии – 2-1

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