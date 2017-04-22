УПЛ. 26-й тур. «Александрия» - «Олимпик», «Днепр» - «Ворскла» и другие матчи
Результаты матчей 26-го тура чемпионата Украины.
Матч
Голы
Феррейра 13 (0:1).
Состав
Динамо К: Коваль, Антуньеш, Пантич, Кадар (Очигава, 83), Вида, Шепелев, Гармаш (Цыганков, 68), Сидорчук (Рыбалка, 68), Морозюк, Ярмоленко, Беседин
Шахтер: Пятов, Срна, Исмаили, Кучер, Ракицкий, Бернард, Марлос, Коваленко (Малышев, 81), Степаненко, Тайсон (Дентиньо, 89), Феррейра (Кривцов, 90)
Предупреждения:
Морозюк, 50; Сидорчук, 54; Гармаш, 56 - Марлос, 74; Феррейра, 90
Место и дата
21 апреля 20:00, НСК Олимпийский, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
22 апреля 17:00, Ника, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
22 апреля 17:00, Днепр-Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
23 апреля 14:00, Металлург, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
23 апреля 17:00, Арена-Львов, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
23 апреля 19:30, Авангард, Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически