«Вашингтон» в овертайме обыграл «Торонто», Кузнецов набрал одно очко

Матч первого раунда плей-офф Кубка Стэнли между «Вашингтоном» и «Торонто» завершился победой хозяев в овертайме. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Вашингтона».

В первом периоде из-за травмы покинул лед российский форвард Александр Овечкин. За нарушение на нем Назем Кадри получил двухминутный штраф, а численное большинство использовал Ти Джей Оши, открывший счет в матче.

«Торонто» сравнял результат после точного броска Остона Мэттьюза. В овертайме решающую шайбу забросил Джастин Уильямс. Голевую передачу ему отдал Евгений Кузнецов, заработавший одно очко. Счет в серии стал 3-2 в пользу «Вашингтона»

НХЛ. Кубок Стэнли

Восточная конференция

Первый раунд

Счет в серии – 3-2