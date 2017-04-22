«Вашингтон» в овертайме обыграл «Торонто», Кузнецов набрал одно очко
Матч первого раунда плей-офф
Кубка Стэнли между «Вашингтоном» и «Торонто» завершился победой хозяев в
овертайме. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Вашингтона».
В первом
периоде из-за травмы покинул лед российский форвард Александр Овечкин. За
нарушение на нем Назем Кадри получил двухминутный штраф, а численное
большинство использовал Ти Джей Оши, открывший счет в матче.
«Торонто»
сравнял результат после точного броска Остона Мэттьюза. В овертайме решающую
шайбу забросил Джастин Уильямс. Голевую передачу ему отдал Евгений Кузнецов,
заработавший одно очко. Счет в серии стал 3-2 в пользу «Вашингтона»
НХЛ. Кубок
Стэнли
Восточная
конференция
Первый раунд
Матч
Вашингтон - Торонто - 2:1 О.Т. (1:0, 0:1, 0:0, 1:0)
Голы:
Оши (Бэкстрём, Шаттенкирк), 18:15 (1:0 - бол.). Мэттьюз (Нюландер, Хаймэн), 26:00 (1:1). Уильямс (Юханссон, Кузнецов), 61:04 (2:1).
Место и дата
22 апреля 02:00, Верайзон Центр, Онлайн-трансляция
Счет в серии
– 3-2