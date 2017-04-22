День в истории. Кака исполнилось 35 лет

Сегодня отмечает день рождения знаменитый бразильский полузащитник Кака, выступающий за «Орландо Сити». Ему исполнилось 35 лет.

Ранее он также выступал за «Сан-Паулу», «Милан» и мадридский «Реал». В составе «Сан-Паулу» он выиграл турнир Рио-Сан-Паулу. Вместе с «Миланом» он выиграл чемпионат Италии, Лигу чемпионов, Суперкубок Италии, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. С «Реалом» он стал победителем чемпионата Испании, Кубка Испании и Суперкубка страны.

В составе сборной Бразилии Кака стал чемпионом мира 2002 года и дважды выиграл Кубок конфедераций. В 2007 году он стал обладателем «Золотого мяча», а также признан лучшим игроком мира по версии ФИФА.