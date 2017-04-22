День в истории. Кака исполнилось 35 лет
Сегодня отмечает день рождения
знаменитый бразильский полузащитник Кака, выступающий за «Орландо Сити». Ему
исполнилось 35 лет.
Ранее он также выступал за «Сан-Паулу»,
«Милан» и мадридский «Реал». В составе «Сан-Паулу» он выиграл турнир
Рио-Сан-Паулу. Вместе с «Миланом» он выиграл чемпионат Италии, Лигу чемпионов,
Суперкубок Италии, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. С «Реалом» он стал
победителем чемпионата Испании, Кубка Испании и Суперкубка страны.
В составе сборной Бразилии Кака
стал чемпионом мира 2002 года и дважды выиграл Кубок конфедераций. В 2007 году
он стал обладателем «Золотого мяча», а также признан лучшим игроком мира по
версии ФИФА.
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