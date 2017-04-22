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День в истории. Марку ван Боммелу исполнилось 40 лет

Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня отмечает день рождения отмечает известный голландский футболист Марк ван  лет Боммел, выступавший на позиции опорного полузащитника. Ему исполнилось 40 лет.

Выступал за «Фортуну», «ПСВ», «Барселону», «Баварию», «Милан» и сборную Голландии. Вместе с «ПСВ» он четыре раза стал чемпионом Голландии, четырежды выиграл Суперкубок страны и один раз – Кубок Голландии. С «Барселоной» он выиграл чемпионат Испании и Лигу чемпионов.

В «Баварии» голландский хавбек дважды выигрывал чемпионат и Кубок Германии, выигрывал Кубок лиги, Суперкубок Германии и Лигу чемпионов. С «Миланом» он выиграл чемпионат Италии и Суперкубок Италии. В 2010 году вместе со сборной Голландии он занял второе место на чемпионате мира. Дважды признавался лучшим футболистом года в Голландии.

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