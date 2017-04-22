День в истории. Марку ван Боммелу исполнилось 40 лет
Сегодня отмечает день рождения отмечает
известный голландский футболист Марк ван лет Боммел, выступавший на позиции опорного
полузащитника. Ему исполнилось 40 лет.
Выступал за «Фортуну», «ПСВ», «Барселону»,
«Баварию», «Милан» и сборную Голландии. Вместе с «ПСВ» он четыре раза стал
чемпионом Голландии, четырежды выиграл Суперкубок страны и один раз – Кубок Голландии.
С «Барселоной» он выиграл чемпионат Испании и Лигу чемпионов.
В «Баварии» голландский хавбек
дважды выигрывал чемпионат и Кубок Германии, выигрывал Кубок лиги, Суперкубок
Германии и Лигу чемпионов. С «Миланом» он выиграл чемпионат Италии и Суперкубок
Италии. В 2010 году вместе со сборной Голландии он занял второе место на
чемпионате мира. Дважды признавался лучшим футболистом года в Голландии.