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День в истории. Джону Оби Микелу исполнилось 30 лет

Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня отмечает день рождения полузащитник китайского клуба «Тяньцзинь Тэда» и сборной Нигерии Джон Оби Микел. Ему исполнилось 30 лет.

Ранее он также выступал за норвежский «Люн» и «Челси». Главные его достижения приходятся на период выступлений за английский клуб.

В составе «Челси» он дважды стал чемпионом Англии, четыре раза выиграл Кубок Англии, два раза – Кубок лиги, однажды – Суперкубок Англии. Также он вместе с командой выиграл Лигу чемпионов и Лигу Европы.

В составе сборной Нигерии Микел выиграл Кубок африканских наций, а также завоевал бронзовую медаль Олимпиады-2016. 

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