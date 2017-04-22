День в истории. Джону Оби Микелу исполнилось 30 лет

Сегодня отмечает день рождения полузащитник китайского клуба «Тяньцзинь Тэда» и сборной Нигерии Джон Оби Микел. Ему исполнилось 30 лет.

Ранее он также выступал за норвежский «Люн» и «Челси». Главные его достижения приходятся на период выступлений за английский клуб.



В составе «Челси» он дважды стал чемпионом Англии, четыре раза выиграл Кубок Англии, два раза – Кубок лиги, однажды – Суперкубок Англии. Также он вместе с командой выиграл Лигу чемпионов и Лигу Европы.

В составе сборной Нигерии Микел выиграл Кубок африканских наций, а также завоевал бронзовую медаль Олимпиады-2016.