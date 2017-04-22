День в истории. Джону Оби Микелу исполнилось 30 лет
Сегодня отмечает день рождения полузащитник китайского клуба «Тяньцзинь Тэда» и сборной Нигерии Джон Оби Микел. Ему исполнилось 30 лет.
Ранее он также выступал за
норвежский «Люн» и «Челси». Главные его достижения приходятся на период
выступлений за английский клуб.
В составе «Челси» он дважды
стал чемпионом Англии, четыре раза выиграл Кубок Англии, два раза – Кубок лиги,
однажды – Суперкубок Англии. Также он вместе с командой выиграл Лигу чемпионов
и Лигу Европы.
В составе сборной Нигерии Микел выиграл Кубок африканских наций, а также завоевал бронзовую медаль Олимпиады-2016.
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