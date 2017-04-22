«Бостон» в овертайме обыграл «Оттаву»
Матч первого раунда плей-офф
НХЛ между «Оттавой» и «Бостоном» завершился победой гостей в овертайме.
Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Бостона».
Для определения победителя
командам понадобился два овертайма. У «Бостона» дубль сделал Шон Курали, в
активе которого и решающая шайба в овертайме. Еще один гол забил Давид
Пастрняк. Российский голкипер Антон Худобин весь матч провел в запасе. У «Оттавы»
отличились Марк Стоун и Жан-Габриэль Пажо. Счет в серии стал 3-2 в пользу «Оттавы».
НХЛ. Кубок Стэнли
Восточная конференция
Первый раунд
Матч
Оттава - Бостон - 2:3 О.Т. (1:0, 1:2, 0:0, 0:1)
Голы:
Стоун (Брассар, Хоффман), 11:19 (1:0). Пажо (Берроуз, Сталберг), 20:30 (2:0). Пастрняк (Бержерон, Маршанд), 28:40 (2:1). Курали (Бэкес, Морроу), 37:05 (2:2). Курали (Бэкес, МакЭвой), 90:19 (2:3).
Место и дата
22 апреля 02:30, Канадиан Тайер Центр, Онлайн-трансляция