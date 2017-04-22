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«Бостон» в овертайме обыграл «Оттаву»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч первого раунда плей-офф НХЛ между «Оттавой» и «Бостоном» завершился победой гостей в овертайме. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Бостона».

Для определения победителя командам понадобился два овертайма. У «Бостона» дубль сделал Шон Курали, в активе которого и решающая шайба в овертайме. Еще один гол забил Давид Пастрняк. Российский голкипер Антон Худобин весь матч провел в запасе. У «Оттавы» отличились Марк Стоун и Жан-Габриэль Пажо. Счет в серии стал 3-2 в пользу «Оттавы».

НХЛ. Кубок Стэнли

Восточная конференция

Первый раунд

Матч

Оттава - Бостон - 2:3 О.Т. (1:0, 1:2, 0:0, 0:1)

Голы:

Стоун (Брассар, Хоффман), 11:19 (1:0). Пажо (Берроуз, Сталберг), 20:30 (2:0). Пастрняк (Бержерон, Маршанд), 28:40 (2:1). Курали (Бэкес, Морроу), 37:05 (2:2). Курали (Бэкес, МакЭвой), 90:19 (2:3).

Место и дата

22 апреля 02:30, Канадиан Тайер Центр, Онлайн-трансляция

Счет в серии – 3-2

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