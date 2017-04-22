«Оклахома» обыграла «Хьюстон» в плей-офф НБА
Матч первого раунда плей-офф
НБА между «Оклахомой» и «Хьюстоном» завершился победой хозяев. Итоговый счет
матча - 115:113 в пользу «Оклахомы».
В составе победителей самым
результативным стал Расселл Уэстбрук, который набрал 32 очка. У «Хьюстона» 44
очка набрал Джеймс Харден. Счет в серии стал 2-1 в пользу «Хьюстона».
НБА. Плей-офф
Восточная конференция
Первый раунд
Счет в серии – 1-2
Матч
Место и дата
22 апреля 04:30, Оклахома Сити Арена, Онлайн-трансляция
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