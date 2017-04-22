«Юта» уступила «Клипперс» в плей-офф НБА
Матч первого раунда плей-офф
НБА между «Ютой» и «Клипперс» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 111:106
в пользу «Клиперс».
В составе победителей самым
результативным стал Крис Пол, который набрал 34 очка. У «Юты» 40 очков набрал
Гордон Хэйворд. Счет в серии стал 2-1 в пользу «Клипперс».
НБА. Плей-офф
Западная конференция
Первый раунд
Счет в серии – 1-2
Матч
Место и дата
22 апреля 05:00, Энерджи Солюшн Арена, Онлайн-трансляция
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