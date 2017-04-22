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«Юта» уступила «Клипперс» в плей-офф НБА

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч первого раунда плей-офф НБА между «Ютой» и «Клипперс» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 111:106 в пользу «Клиперс».

В составе победителей самым результативным стал Крис Пол, который набрал 34 очка. У «Юты» 40 очков набрал Гордон Хэйворд. Счет в серии стал 2-1 в пользу «Клипперс».

НБА. Плей-офф

Западная конференция

Первый раунд

Матч

Юта - Клипперс - 106:111

Место и дата

22 апреля 05:00, Энерджи Солюшн Арена, Онлайн-трансляция

 Счет в серии – 1-2

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