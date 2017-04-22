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Захаров/Кузнецов победили в синхронных прыжках с трехметрового трамплина в Канаде

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Россияне Илья Захаров и Евгений Кузнецов одержали победу в синхронных прыжках в воду с трехметрового трамплина на этапе Мировой серии в Канада.

Российский дуэт набрал 422,88 балла. Второе место заняла пара из Мексики Джахир Окампо Маррокин/Роммель Пачеко Марруфо. Тройку замкнули китайцы Цао Юань и Се Сыи.

напомним, что Захаров и Кузнецов являются вице-чемпионами Олимпийских игр 2012 года в синхронных прыжках с трехметрового трамплина.  

Прыжки в воду 

Мировая серия 

Виндзор, Канада

Трамплин, 3 м 

1. Илья Захаров /Евгений Кузнецов (Россия) - 422, 88 баллов

2. Джахир Окампо Маррокин/Роммель Пачеко Марруфо (Мексика) - 411,51

3. Цао Юань/Се Сыи (Китай) - 400,50 

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