Британка Дауни - чемпионка Европы в многоборье, Еремина - четвертая
Россиянка Елена Еремина заняла четвертое место в многоборье на чемпионате Европы, который проходит в румынском городе Клуж-Напока.
Наша гимнастка набрала 54,266 балла. Победу одержала британка Элиза Дауни (55.765 балла). Серебро завоевала венгерка Софья Ковач (55,432), бронзу – француженка Мелани де Хесус дос Сантош (55,065).
Еще одна россиянка Наталья Капитонова показала девятый результат.
Клуж-Напока, Румыния
Чемпионат Европы
Многоборье
Женщины
1. Элиза Дауни (Великобритания) – 55,765
2. Софья Ковач (Венгрия) – 55,432
3. Мелани де Хесус дос Сантош (Франция) – 55,065
4. Елена Еремина – 54,266…
9. Наталья Капитонова (обе – Россия) – 52,766.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически