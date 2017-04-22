Британка Дауни - чемпионка Европы в многоборье, Еремина - четвертая

Алия Мустафина: Если Россию не допустят к Олимпиаде, мне будет больше обидно за наших маленьких девчонок

Олимпийская чемпионка Алия Мустафина рассказала, как отреагирует на то, если Международный олимпийский комитет отстранит всех российских спортсменов от Игр в Рио-де-Жанейро.