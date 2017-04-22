Победа «Вашингтона» и травма Овечкина, поражение сборной России и триумф «Шахтера» в украинском «классико». Главные новости утра

«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра субботы.

1. Минувшим вечером состоялся самый статусный матч чемпионата Украины – «Динамо» - «Шахтер». Обычно жаркое «классико» УПЛ на сей раз оказалось довольно скучным и завершилось уверенной победой «горняков» не по счету, а по игре.

2. Довольно интересный матч состоялся в Германии. Реально претендующий на Лигу чемпионов «Хоффенхайм» с трудом вырвал ничью в матче с «Кельном».



3. В Испании «Севилья» благодаря дублю Гансо обыграла «Гранаду».



4. Интересный трансфер провернул «Ювентус». Полузащитник «Боки Хуниорс» Родриго Бетанкур подписал контракт с чемпионом Италии.



5. Сборная России проиграла Швейцарии на Еврочеллендже со счетом 3:1.



6. Продолжаются баталии в 1/4 финала Евролиги. «Анадолу Эфес» обыграл «Олимпиакос», а «Дарушафака» - «Реал».



7. Александр Овечкин получил травму в первом периоде матча с «Торонто». Впрочем, это не помешало ему вернуться на лед во втором периоде, а его команде - одержать победу.



8. В другом матче «Бостону» понадобилось два овертайма для победы над «Оттавой».

9. Переходим к новостям НБА. «Бостон» обыграл «Чикаго».



10. «Оклахома» обыграла «Хьюстон».



11. «Юта» уступила «Клипперс».



12. «ПСЖ» готов отдать большие деньги за форварда «Монако» Килиана Мбаппе.



13. В Испании задумались о том, чтобы разрешить судьям использовать видеоповторы уже со следующего сезона.



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