Победа «Вашингтона» и травма Овечкина, поражение сборной России и триумф «Шахтера» в украинском «классико». Главные новости утра
«Советский спорт» предлагает
вам начать день с главных новостей утра субботы.
1. Минувшим вечером состоялся
самый статусный матч чемпионата Украины – «Динамо» - «Шахтер». Обычно жаркое
«классико» УПЛ на сей раз оказалось довольно скучным и завершилось уверенной
победой «горняков» не по счету, а по игре.
2. Довольно интересный матч
состоялся в Германии. Реально претендующий на Лигу чемпионов «Хоффенхайм» с
трудом вырвал ничью в матче с «Кельном».
3. В Испании «Севилья»
благодаря дублю Гансо обыграла «Гранаду».
4. Интересный трансфер
провернул «Ювентус». Полузащитник «Боки Хуниорс» Родриго Бетанкур подписал
контракт с чемпионом Италии.
5. Сборная России проиграла
Швейцарии на Еврочеллендже со счетом 3:1.
6. Продолжаются баталии в 1/4
финала Евролиги. «Анадолу Эфес» обыграл «Олимпиакос», а «Дарушафака» - «Реал».
7. Александр Овечкин получил
травму в первом периоде матча с «Торонто». Впрочем, это не помешало ему
вернуться на лед во втором периоде, а его команде - одержать победу.
8. В другом матче «Бостону» понадобилось два овертайма для победы над «Оттавой».
9. Переходим к новостям НБА. «Бостон»
обыграл «Чикаго».
10. «Оклахома» обыграла «Хьюстон».
11. «Юта» уступила «Клипперс».
12. «ПСЖ» готов отдать большие
деньги за форварда «Монако» Килиана Мбаппе.
13. В Испании задумались о том,
чтобы разрешить судьям использовать видеоповторы уже со следующего сезона.
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