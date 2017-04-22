Александр Бубнов: «Зениту» нужно выигрывать во всех матчах, чтобы занимать второе место и выходить в Лигу чемпионов

Футбольный эксперт Александр Бубнов сделал прогноз на матч 24-го тура РФПЛ «Зенит» - «Урал».

- «Уралу» в матче с «Зенитом» с одной стороны ничего не нужно, с другой – никто не отменял подготовку к финалу Кубка России. Кроме того, это престиж. Что касается «Зенита», то ему нужно выигрывать во всех матчах, чтобы занимать второе место и выходить в Лигу чемпионов. Добавляет интереса к матчу и новый стадион – главное, чтобы поле было такого же качества, как и арена. В любом случае факт матча-открытия повысит мотивацию обеим командам.

Изменения от Луческу? Думаю, что Олег Шатов появится в стартовом составе. Он хорошо провел второй тайм со «Спартаком» и повлиял на структуру игры в лучшую сторону. Здорово смотрелся и Игорь Смольников – он, скорее всего, тоже выйдет с первых минут. В остальном что-то предсказывать трудно, поскольку у Луческу достаточно вариантов для изменений. «Зенит» без проблем может забить два гола «Уралу». Куда более сложная задача для петербуржцев – не пропустить, потому что у гостей есть, кому забивать. Владимир Ильин будет играть против будущего клуба? Не знаю, он пока говорил только о сборной. Если он будет и дальше так забивать, то не вижу в этом ничего невозможного и считаю, что на него должен обратить внимание тренер сборной, - цитирует Бубнова Sportbox.

Напомним, что матч состоится сегодня в 14:00 мск. После 23 туров «Зенит» занимает третье место в чемпионате России, «Урал» располагается на 10-й строчке.