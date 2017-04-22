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«Барселона» и «Челси» поборются за Верратти

Источник:  The SunКомментарии

Интерес к полузащитнику ПСЖ Марко Верратти проявляют «Барселона» и «Челси». Об этом сообщают британские СМИ.

Как информирует The Sun, главный тренер «Челси» Антонио Конте хочет видеть итальянца в своей команде. Однако им придется выдержать серьезную конкуренцию со стороны «Барселоны». Каталонский клуб видит в Марко игрока, который мог бы стать преемником Хави на позиции плеймейкера, играющего из глубины. «ПСЖ» хочет выручить за игрока 70 миллионов фунтов.

В текущем сезоне 24-летний Марко Верратти провел 37 матчей за «ПСЖ» и забил два мяча при семи голевых передачах.

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