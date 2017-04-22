«Барселона» и «Челси» поборются за Верратти
Интерес к полузащитнику ПСЖ
Марко Верратти проявляют «Барселона» и «Челси». Об этом сообщают британские
СМИ.
Как информирует The Sun, главный тренер «Челси» Антонио Конте хочет
видеть итальянца в своей команде. Однако им придется выдержать серьезную
конкуренцию со стороны «Барселоны». Каталонский клуб видит в Марко игрока,
который мог бы стать преемником Хави на позиции плеймейкера, играющего из
глубины. «ПСЖ» хочет выручить за игрока 70 миллионов фунтов.
В текущем сезоне 24-летний
Марко Верратти провел 37 матчей за «ПСЖ» и забил два мяча при семи голевых
передачах.
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