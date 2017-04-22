Синицина и Кацалапов будут тренироваться у Жулина
Тренер Александр Жулин рассказал, что российская танцевальная пара Виктория Синицина/Никита Кацалапов будет работать под его руководством.
- Синицина/Кацалапов будут работать со мной, - сказал Жулин.
В 2014 году пара тренировалась у Марины Зуевой в американском Кэнтоне. Перед началом сезона-2016/17 фигуристы вернулись в Москву, где стали работать с Олегом Волковым и Еленой Чайковской. В сезоне-2016/17 Синицина и Кацалапов стали третьими на чемпионате Европы, в результате чего не смогли отобраться для участия в чемпионатах Европы и мира.
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