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Синицина и Кацалапов будут тренироваться у Жулина

Источник:  Р-СпортКомментарии

Тренер Александр Жулин рассказал, что российская танцевальная пара Виктория Синицина/Никита Кацалапов будет работать под его руководством.

- Синицина/Кацалапов будут работать со мной, - сказал Жулин.  

В 2014 году пара тренировалась у Марины Зуевой в американском Кэнтоне. Перед началом сезона-2016/17 фигуристы вернулись в Москву, где стали работать с Олегом Волковым и Еленой Чайковской. В сезоне-2016/17 Синицина и Кацалапов стали третьими на чемпионате Европы, в результате чего не смогли отобраться для участия в чемпионатах Европы и мира.

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