Бернард: Мы полностью нейтрализовали атаку «Динамо»

Полузащитник донецкого «Шахтера» Бернард поделился впечатлениями после матча против киевского «Динамо» в чемпионате Украины. Напомним, что его команда победила со счетом 1:0.

«Эта игра была очень значима для нас. Важно было показать себя и ту работу, что мы проводили до этого дня. Мы полностью были готовы к поединку физически и эмоционально и добились того, чего больше всего хотели, – победы в этом матче.

Паулу Фонсека хорошо подготовил нас к игре: всю неделю мы внимательно разбирали сильные и слабые стороны соперника, и получилось реализовать все, о чем просил тренер. Главное, мы полностью нейтрализовали атаку «Динамо», и они не смогли создать ни одного момента», - цитирует Бернарда официальный сайт «Шахтера».