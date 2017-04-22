Бернард: Мы полностью нейтрализовали атаку «Динамо»
Полузащитник донецкого «Шахтера»
Бернард поделился впечатлениями после матча против киевского «Динамо» в
чемпионате Украины. Напомним, что его команда победила со счетом 1:0.
«Эта игра была
очень значима для нас. Важно было показать себя и ту работу, что мы проводили
до этого дня. Мы полностью были готовы к поединку физически и эмоционально и
добились того, чего больше всего хотели, – победы в этом матче.
Паулу Фонсека хорошо подготовил нас к игре: всю неделю мы внимательно разбирали сильные и слабые стороны соперника, и получилось реализовать все, о чем просил тренер. Главное, мы полностью нейтрализовали атаку «Динамо», и они не смогли создать ни одного момента», - цитирует Бернарда официальный сайт «Шахтера».
Матч
Голы
Феррейра 13 (0:1).
Состав
Динамо К: Коваль, Антуньеш, Пантич, Кадар (Очигава, 83), Вида, Шепелев, Гармаш (Цыганков, 68), Сидорчук (Рыбалка, 68), Морозюк, Ярмоленко, Беседин
Шахтер: Пятов, Срна, Исмаили, Кучер, Ракицкий, Бернард, Марлос, Коваленко (Малышев, 81), Степаненко, Тайсон (Дентиньо, 89), Феррейра (Кривцов, 90)
Предупреждения:
Морозюк, 50; Сидорчук, 54; Гармаш, 56 - Марлос, 74; Феррейра, 90
Место и дата
21 апреля 20:00, НСК Олимпийский, Онлайн-трансляция