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Агент: Контракт Береглазова с «Рейнджерс» подписан на два года

Источник:  Информационное Агентство России ТАССКомментарии

Агент защитника Алексея Береглазова Гари Гринстин рассказал, что контракт игрока с «Нью-Йорк Рейнджерс» рассчитан на два года.

- У Береглазова контракт на два года с возвратом, - сообщил агент.

По словам Гринстина, у защитника было еще несколько серьезных предложений от других клубов НХЛ, а в КХЛ им интересовался только магнитогорский «Металлург». «Интерес проявляли «Питтсбург», «Виннипег», «Аризона», «Калгари», но «Рейнджерс» оказались наиболее активными. 

Береглазов выступал за «Магнитку» с 2013 года. В минувшем сезоне 23-летний игрок обороны провел за команду 60 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 19 (1+18) очков.

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