Александр Бубнов: «Локомотив» сейчас интереснее «Амкара»

Футбольный эксперт Александр Бубнов сделал прогноз на матч 24-го тура РФПЛ «Локомотив» - «Амкар».

- На мой взгляд, «Локомотив» сейчас интереснее «Амкара». К тому же в пользу железнодорожников говорит домашний фактор, да и лигоевропейские перспективы замаячили не только в ракурсе Кубка России. Прогноз - 1:0 в пользу железнодорожников, - цитирует Бубнова Sportbox.

Напомним, что матч состоится сегодня в 16:30 мск. «Локомотив» занимает пятое место в чемпионате России, «Амкар» идет на восьмой строчке.