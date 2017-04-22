Факундо Феррейра: В атаке и обороне «Шахтер» действовал как машина

Форвард донецкого «Шахтера» Факундо Феррейра поделился впечатлениями после матча против киевского «Динамо». Напомним, что его команда победила со счетом 1:0.

«Я счастлив, что поучаствовал в этом триумфе, и, конечно же, рад, что команда выиграла этот матч. Сегодня вечером мы показали себя сильным и сплоченным коллективом, отлично проявили свои лучшие качества как в обороне, так и в атаке, действовали буквально как машины и продемонстрировали характер.

Гол я посвящаю семье, друзьям, моей жене, которая всегда рядом, и всем партнерам, которые меня всегда поддерживают. Понятно, что разница в очках между нами и «Динамо» стала еще больше, но не будем сейчас об этом думать. Впереди еще шесть матчей, и мы должны концентрироваться на них», - цитирует Феррейру официальный сайт «Шахтера».