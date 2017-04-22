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Факундо Феррейра: В атаке и обороне «Шахтер» действовал как машина

Источник:  ФК «Шахтер»Комментарии

Форвард донецкого «Шахтера» Факундо Феррейра поделился впечатлениями после матча против киевского «Динамо». Напомним, что его команда победила со счетом 1:0.

«Я счастлив, что поучаствовал в этом триумфе, и, конечно же, рад, что команда выиграла этот матч. Сегодня вечером мы показали себя сильным и сплоченным коллективом, отлично проявили свои лучшие качества как в обороне, так и в атаке, действовали буквально как машины и продемонстрировали характер.

Гол я посвящаю семье, друзьям, моей жене, которая всегда рядом, и всем партнерам, которые меня всегда поддерживают. Понятно, что разница в очках между нами и «Динамо» стала еще больше, но не будем сейчас об этом думать. Впереди еще шесть матчей, и мы должны концентрироваться на них», - цитирует Феррейру официальный сайт «Шахтера».

Матч

Динамо К - Шахтер - 0:1 (0:1)

Голы

Феррейра 13 (0:1).

Состав

Динамо К: Коваль, Антуньеш, Пантич, Кадар (Очигава, 83), Вида, Шепелев, Гармаш (Цыганков, 68), Сидорчук (Рыбалка, 68), Морозюк, Ярмоленко, Беседин

Шахтер: Пятов, Срна, Исмаили, Кучер, Ракицкий, Бернард, Марлос, Коваленко (Малышев, 81), Степаненко, Тайсон (Дентиньо, 89), Феррейра (Кривцов, 90)

Предупреждения:

Морозюк, 50; Сидорчук, 54; Гармаш, 56 - Марлос, 74; Феррейра, 90

Место и дата

21 апреля 20:00, НСК Олимпийский, Онлайн-трансляция

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