Факундо Феррейра: В атаке и обороне «Шахтер» действовал как машина
Форвард донецкого «Шахтера» Факундо Феррейра поделился впечатлениями
после матча против киевского «Динамо». Напомним, что его команда победила со
счетом 1:0.
«Я счастлив,
что поучаствовал в этом триумфе, и, конечно же, рад, что команда выиграла этот
матч. Сегодня вечером мы показали себя сильным и сплоченным коллективом,
отлично проявили свои лучшие качества как в обороне, так и в атаке, действовали
буквально как машины и продемонстрировали характер.
Гол я посвящаю семье, друзьям, моей жене, которая всегда рядом, и всем партнерам, которые меня всегда поддерживают. Понятно, что разница в очках между нами и «Динамо» стала еще больше, но не будем сейчас об этом думать. Впереди еще шесть матчей, и мы должны концентрироваться на них», - цитирует Феррейру официальный сайт «Шахтера».
Матч
Голы
Феррейра 13 (0:1).
Состав
Динамо К: Коваль, Антуньеш, Пантич, Кадар (Очигава, 83), Вида, Шепелев, Гармаш (Цыганков, 68), Сидорчук (Рыбалка, 68), Морозюк, Ярмоленко, Беседин
Шахтер: Пятов, Срна, Исмаили, Кучер, Ракицкий, Бернард, Марлос, Коваленко (Малышев, 81), Степаненко, Тайсон (Дентиньо, 89), Феррейра (Кривцов, 90)
Предупреждения:
Морозюк, 50; Сидорчук, 54; Гармаш, 56 - Марлос, 74; Феррейра, 90
Место и дата
21 апреля 20:00, НСК Олимпийский, Онлайн-трансляция