Антонио Конте: Кэйхилл вряд ли сыграет с «Тоттенхэмом»
Главный тренер
«Челси» Антонио Конте поделился ожиданиями от матча с «Тоттенхэмом». Напомним,
что командам предстоит сыграть в полуфинале Кубка Англии.
«Это не самый
удачный период для нас. У Кэйхилла была небольшая температура во время утренней
тренировки во вторник, поэтому наш клубный врач предпочел отвезти его в
больницу и проверить его состояние. Проблема не очень серьезная. Сейчас Гари
чувствует себя намного лучше, но если выспросите меня, готов ли он сыграть
завтра, я отвечу, что это очень трудно для него.
Терри? В этом
сезоне мы старались играть так, чтобы у нас было два варианта на каждую позицию.
Думаю, что подходящая позиция для Джона, когда мы играем в три защитника, это
позиция в центре обороны, где играет Давид Луис. Я должен принять оптимальное
решение относительно стартового состава на завтрашний матч.
«Тоттенхэм» считается
аутсайдером в чемпионской гонке АПЛ. Однако это серьезная сила в английском
футболе. Почеттино третий год работает с командой, и это подходящий момент,
чтобы перестать говорить о себе как об аутсайдере и находить этому
оправдание.
«Тоттенхэм» —
отличная команда, они уже второй год подряд борются за титул. В прошлом сезоне
они его упустили, а в этом снова ведут борьбу за победу в чемпионате.
«Тоттенхэм» продолжит борьбу за титул в каждом матче. У них множество
выдающихся игроков. Они строят нечто очень важное и работают совместно с
Почеттино третий год. Это момент, что перестать себя считать аутсайдером. Это
подходящий момент для этого», - цитирует Конте официальный сайт «Челси».
Матч «Челси» - «Тоттенхэм»
начнется в 19:15 по Москве. «Советский спорт» проведет его текстовую
трансляцию.