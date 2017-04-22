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Антонио Конте: Кэйхилл вряд ли сыграет с «Тоттенхэмом»

Источник:  ФК «Челси»Комментарии

Главный тренер «Челси» Антонио Конте поделился ожиданиями от матча с «Тоттенхэмом». Напомним, что командам предстоит сыграть в полуфинале Кубка Англии.

«Это не самый удачный период для нас. У Кэйхилла была небольшая температура во время утренней тренировки во вторник, поэтому наш клубный врач предпочел отвезти его в больницу и проверить его состояние. Проблема не очень серьезная. Сейчас Гари чувствует себя намного лучше, но если выспросите меня, готов ли он сыграть завтра, я отвечу, что это очень трудно для него.

Терри? В этом сезоне мы старались играть так, чтобы у нас было два варианта на каждую позицию. Думаю, что подходящая позиция для Джона, когда мы играем в три защитника, это позиция в центре обороны, где играет Давид Луис. Я должен принять оптимальное решение относительно стартового состава на завтрашний матч.

«Тоттенхэм» считается аутсайдером в чемпионской гонке АПЛ. Однако это серьезная сила в английском футболе. Почеттино третий год работает с командой, и это подходящий момент, чтобы перестать говорить о себе как об аутсайдере и находить этому оправдание. 

«Тоттенхэм» — отличная команда, они уже второй год подряд борются за титул. В прошлом сезоне они его упустили, а в этом снова ведут борьбу за победу в чемпионате. «Тоттенхэм» продолжит борьбу за титул в каждом матче. У них множество выдающихся игроков. Они строят нечто очень важное и работают совместно с Почеттино третий год. Это момент, что перестать себя считать аутсайдером. Это подходящий момент для этого», - цитирует Конте официальный сайт «Челси».

Матч «Челси» - «Тоттенхэм» начнется в 19:15 по Москве. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.


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