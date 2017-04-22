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Агент Шараповой: Радванска и Возняцки проявляют смекалку, выступая против участия Марии на «Ролан Гаррос»

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Агент российской теннисистки Марии Шараповой Макс Айзенбад считает, что для теннисисток «второго плана» «Ролан Гаррос» является последним шансом на победу в турнире Большого шлема.

– Все игроки «второго плана», такие как Агнешка Радванска и Каролин Возняцки, кто никогда не выигрывал турниры Большого шлема, чувствуют, что им в спину дышит новое поколение. Они проявляют смекалку, выступая против участия Шараповой в турнире в Париже. Нет Серены Уильямс, нет Шараповой, нет Вики Азаренко, нет Петры Квитовой – это их последний шанс победить на турнире Большого шлема, – сказал Айзенбад.

Ранее стало известно, что Федерация тенниса Франции (FFT) примет решение о допуске россиянки Марии Шараповой к участию в «Ролан Гаррос» 15 мая.

Турнир пройдет в Париже с 22 мая по 11 июня. Шарапова вернется на корт после дисквалификации за употребление мельдония в конце апреля. Россиянка сможет сыграть на Открытом чемпионате Франции только в том случае, если получит wild card от организаторов.

Шарапова вернется в WTA-тур на турнире в Штутгарте, который стартует 26 апреля. На этом соревновании она получила wild card от организаторов.    

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