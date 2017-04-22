Сердар Таски: Для «Спартака» важно сохранять концентрацию и не думать, что мы уже чемпионы

Защитник «Спартака» Сердар Таски оценил перспективы клуба на чемпионство в этом сезоне.

- Для нас, скорее, важно сохранять концентрацию и не думать, что мы уже чемпионы, - сказал Таски. - Впереди еще семь матчей, каждый из них надо рассматривать как финал и решать задачу шаг за шагом. Сначала «Ростов», потом «Урал», затем ЦСКА. Не стоит расслабляться из-за преимущества в 10 очков.

Конечно, болельщикам было бы приятно отпраздновать чемпионство на стадионе ЦСКА, я же скажу, что, чем раньше мы гарантируем себе золото, тем лучше, - цитирует Таски ТАСС.

«Спартак» после 23 туров набрал 54 очка и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, опережая идущего вторым ЦСКА на семь очков, а «Зенит» - на 11.