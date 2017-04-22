Ржига останется тренером «Слована» еще на сезон

Член правления «Слована» Юрай Широки сообщил, что главный тренер Милош Ржига останется в команде еще на сезон.

- Не было ли мыслей по ходу сезона отправить в отставку тренерский штаб?

- Однозначно, нет. У нас для этого не было никаких причин. «Слован» выдал замечательный финиш регулярки. В последней трети чемпионата мы были в числе лучших команд КХЛ, выиграли 14 из 20 матчей. Нам удалось повысить интерес к КХЛ как в Братиславе, так во всем регионе. Кроме того, не могу ещё раз не упомянуть отличную посещаемость домашних матчей команды. У КХЛ в Словакии отличный имидж и большая популярность. Кроме того, травмы ключевых игроков способствовали тому, что Милошу Ржиге пришлось постепенно вводить в команду молодых игроков. Дебютировали в КХЛ Михал Глинка, Патрик Бачик, Мислав Росандич, Юрай Шишка, Лукаш Вопелка, Марко Галама, Борис Садецки, Матуш Сукель. У всех этих ребят может быть хорошее будущее в клубе при надлежащем отношении к делу.

- Останется ли Милош Ржига главным тренером команды?

- Да, контракт с ним заключен еще на один сезон.

- Какие задачи будут стоять перед командой на следующий сезон?

- О спортивной цели я уже говорил – это попадание в плей-офф. Кроме того, мы показывать хотим игру, которая будет нравиться болельщикам. Хотелось бы набирать побольше очков именно дома. Необходимо сделать выводы из предыдущих сезонов и постараться удачно начать регулярный чемпионат. Ведь именно на старте мы теряли больше всего очков.

Кроме того, хочется, чтобы в «Словане» было как можно больше словацких игроков, и мы могли бы в условиях КХЛ с лучше готовить их для национальной сборной, - цитирует Широки официальный сайт КХЛ.

Ржига возглавил «Слован» в сезоне-2015/16. В сезоне-2016/17 братиславская команда заняла 10-е место на Западе по итогам регулярного чемпионата и не пробилась в плей-офф.