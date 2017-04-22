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Александр Бубнов: «Спартак» всегда тяжело играет в Ростове. Интересно, не расслабится ли команда

Источник:  Sportbox.ruКомментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча «Ростов» - «Спартак» в 24-м туре чемпионата России. 

- «Спартак» всегда тяжело играет в Ростове, тем более команда Бердыева уже 27 матчей подряд не проигрывает дома в РФПЛ. «Ростов» надёжен в обороне, команда завершила пять последних матчей нулевыми ничьими, но у «Спартака» хорошая атака, которая даже без Зе Луиша и Адриано способна сыграть остро.

Интересно, не расслабится ли «Спартак», который конкуренты уже признали чемпионами. Как показывает практика, ростовчане способны обыграть любого фаворита на своём поле. Опасности от «Ростова» стоить ждать при стандартах, так как команда будет иметь серьёзное превосходство в росте над спартаковцами, а также при контратаках, - заявил Бубнов.

Матч начнется сегодня в 16:30 по московскому времени. «Спартак» лидирует в чемпионате, опережая ЦСКА на 10 очков.

Матч

Ростов - Спартак

Место и дата

22 апреля 16:30, Олимп-2, Текстовая трансляция


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