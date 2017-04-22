Валерий Рейнгольд: Будет смешно, если «Зенит» не победит «Урал»

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился ожиданиями от предстоящего матча 24-го тура между «Зенитом» и «Уралом».

«Будет смешно, если «Зенит» не победит «Урал». Разница же в бюджетах у клубов огромная. К тому же матч пройдет на новом стадионе. Арена будет заполнена. Это дополнительная мотивация для питерцев.

Мирча Луческу доработает до конца сезона. Я в этом уверен. «Зенит» ориентируется на западных специалистов, а те смотрят на то, как клуб относится к тренеру. Так что расстанутся с Луческу спокойно и без скандалов.

Владимир Ильин? Рад, что забивает, но никакого впечатления не оставил. Не увидел ни скорости, ни техники, ни чего-то еще. У нас многие выдали результативные серии, а потом долгое время забить не могли», - сказал Рейнгольд.

Напомним, что матч состоится сегодня в 14:00 мск. После 23 туров «Зенит» занимает третье место в чемпионате России, «Урал» располагается на 10-й строчке.

