«Спартак» поздравил Карреру с днем рождения

«Спартак» на своем официальном сайте поздравил с днем рождения главного тренера Массимо Карреру. Сегодня ему исполняется 53 года.

В июле прошлого года Каррера вошел в тренерский штаб красно-белых, а с середины августа стал главным тренером «Спартака».

Сегодня исполняется 53 года главному тренеру красно-белых Массимо Каррере!

Поздравляем с днём рождения, Массимо!

🔴⚪👏🏆 pic.twitter.com/yx8VemHsDL — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 21 апреля 2017 г.

«Поздравляем Массимо с днем рождения и желаем ему крепкого здоровья, успехов и больших побед вместе с красно-белыми!», - говорится в поздравлении клуба.

Напомним, что после 23 туров «Спартак» лидирует в чемпионате России, в активе команды 54 очка. Сегодня красно-белые проведет матч 24-го тура РФПЛ с «Ростовом». Игра состоится в 16:30 мск.