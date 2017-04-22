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Bellator 178. Фрейре «задушил» Штрауса во втором раунде

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Состоялся турнир по смешанным единоборствам Bellator 178. «Советский спорт» знакомит вас с результатами главных поединков бойцовского шоу.

Главный бой

Патрисио Фрейре во втором раунде победил Дэниела Штрауса удушающим приемом.

Основные бои

Илима-Лэй Макфарлейн в первом раунде победила Джессику Миддлтон болевым приемом.

Саед Авад победил Райана Куина единогласным решением судей.

Эй Джей Макки победил в первом раунде Доминика Маззотту нокаутом.

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Сергей Ващенко
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