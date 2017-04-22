Bellator 178. Фрейре «задушил» Штрауса во втором раунде
Состоялся турнир по смешанным единоборствам Bellator 178. «Советский спорт» знакомит вас с результатами главных поединков бойцовского шоу.
Главный бой
Патрисио Фрейре во втором раунде победил Дэниела Штрауса удушающим приемом.
Основные бои
Илима-Лэй Макфарлейн в первом раунде победила Джессику Миддлтон болевым приемом.
Саед Авад победил Райана Куина единогласным решением судей.
Эй Джей Макки победил в первом раунде Доминика Маззотту нокаутом.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически