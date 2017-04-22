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Дон Черри: Кадри заслуживает медали, хит на Овечкине был кристально чистым

Источник:  SportsnetКомментарии

Бывший главный тренер «Бостона» и хоккейный эксперт Дон Черри оценил силовой прием форварда «Торонто» Назема Кадри на Александре Овечкине.

- С точки зрения правил это был идеальный силовой прием, кристально чистый. Кадри нужно медаль дать за этот хит на Овечкине! Это красота, настоящая красота! А он получил штраф, и «Торонто» пропустил гол. Сейчас принято, что если игрок получает травму, судьи ищут основания для удаления. В этом случае оно было лишним, никакого нарушения там не было. Это плохое решение судей, - заявил Черри.

Напомним, после хита Кадри Овечкин был вынужден покинуть площадку, но затем он вернулся на лед.

Матч

Вашингтон - Торонто - 2:1 О.Т. (1:0, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы:

Оши (Бэкстрём, Шаттенкирк), 18:15 (1:0 - бол.). Мэттьюз (Нюландер, Хаймэн), 26:00 (1:1). Уильямс (Юханссон, Кузнецов), 61:04 (2:1).

Место и дата

22 апреля 02:00, Верайзон Центр, Онлайн-трансляция


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