Дон Черри: Кадри заслуживает медали, хит на Овечкине был кристально чистым

Бывший главный тренер «Бостона» и хоккейный эксперт Дон Черри оценил силовой прием форварда «Торонто» Назема Кадри на Александре Овечкине.

- С точки зрения правил это был идеальный силовой прием, кристально чистый. Кадри нужно медаль дать за этот хит на Овечкине! Это красота, настоящая красота! А он получил штраф, и «Торонто» пропустил гол. Сейчас принято, что если игрок получает травму, судьи ищут основания для удаления. В этом случае оно было лишним, никакого нарушения там не было. Это плохое решение судей, - заявил Черри.

Напомним, после хита Кадри Овечкин был вынужден покинуть площадку, но затем он вернулся на лед.