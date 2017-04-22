Валерий Рейнгольд: Судя по последним матчам, у «Ростова» нет никаких шансов со «Спартаком»

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился ожиданиями от предстоящего матча 24-го тура между «Ростовом» и «Спартаком».

«Судя по последним матчам, у «Ростова» вообще нет никаких шансов. Команда просто не создает голевых моментов. Их в принципе нет. Защита в матче ЦСКА напоминала только своими привозами. И только вратарь Никита Медведев продолжает держать уровень.

У «Спартака» же лучшее нападение в чемпионате. В этом сезоне только в двух матча спатаковцы не смогли забить. Оба в первом круге. Сейчас еще должны поправится Зе Луиш и Луис Адриано. Это должно усилить нападение.

Уверен, что Массимо Каррера не даст футболистам расслабится. Он поддерживает мою точку зрения, повторяя, что рано поздравлять «Спартак» с чемпионством. Так что красно-белые должны выйти с хорошим настроем на игру», - сказал Рейнгольд.

Матч начнется сегодня в 16:30 по московскому времени. «Спартак» лидирует в чемпионате, опережая ЦСКА на 10 очков.