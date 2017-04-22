Дэниел Джейкобс: Многие люди считают, что я победил Головкина

Американский средневес Дэниел Джейкобс убежден в том, что он может занести себе в актив бой с чемпионом мира по трем версиям Геннадием Головкиным.

- Мы не понесли никаких репутационных потерь в этом бою. Думаю, что я сделал большое заявление. Полагаю, что многие болельщики теперь готовы поддерживать меня, потому что они понимают, что у меня есть все необходимое, чтобы быть одним из лучших в мире. Я устроил конкурентный бой и множество людей считают, что я его выиграл.

У нас еще будут большие бои в будущем. Это Канело, Чавес и все остальные в среднем весе. Я с нетерпением жду развития своей карьеры. Мне очень хотелось бы встретиться с кем-нибудь из этих ребят, но, что еще важнее, выйти на ринг и порадовать фанатов. Не могу дождаться своего следующего боя, - заявил Джейкобс.

Напомним, по мнению официальных арбитров, Геннадий Головкин победил Джейкобса (115:112, 115:112, 114:113).

6 мая в Лас-Вегасе мексиканец Сауль Альварес сразится с соотечественником Дэниелом Джейкобсом.



