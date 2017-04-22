Сборная России занимает третье место в общем зачете командного ЧМ после произвольной программы пар
Российская пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов заняла второе место в произвольной программе на командном чемпионате мира в Японии. Дуэт набрал 142,38 балла.
Первое место по итогам произвольной программы заняли французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре (146,87). Тройку замкнули китайцы Пэн Чэн и Цзинь Ян (133,13).
После выступления пар сборная России занимает третье место в командном зачете, имея в активе 85 очков.
Завершит командный чемпионат мира произвольная программа у женщин.
Токио (Япония)
Командный чемпионат мира
Пары
Произвольная программа
1. Ванесса Джеймс/Морган Сипре (Франция) – 146,87
2. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) – 142,38
3. Пэн Чэн/Цзинь Ян (Китай) – 133,13
Командный зачет
1. Япония - 88
2. США - 86
3. Россия - 85
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