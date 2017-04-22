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Сборная России занимает третье место в общем зачете командного ЧМ после произвольной программы пар

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российская пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов заняла второе место в произвольной программе на командном чемпионате мира в Японии. Дуэт набрал 142,38 балла.

Первое место по итогам произвольной программы заняли французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре (146,87). Тройку замкнули китайцы Пэн Чэн и Цзинь Ян (133,13).

После выступления пар сборная России занимает третье место в командном зачете, имея в активе 85 очков. 

Завершит командный чемпионат мира произвольная программа у женщин. 

Токио (Япония)

Командный чемпионат мира
Пары
Произвольная программа

1. Ванесса Джеймс/Морган Сипре (Франция) – 146,87

2. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) – 142,38

3. Пэн Чэн/Цзинь Ян (Китай) – 133,13

Командный зачет

1. Япония - 88

2. США - 86

3. Россия - 85 

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