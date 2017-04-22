Набиль Дерар: Все говорили, что я просто позарился на деньги, уйдя в «Монако» - клуб второй лиги

Марокканский полузащитник «Монако» Набиль Дерар о том, как начинался новый проект «Монако» в 2012-м году.

«Да, мы сейчас на коне, банда что надо! – сказал в интервью газете L’Equipe полузащитник «Монако» марокканец Набиль Дерар. - Но как вспомнишь, с чего все начиналось – просто не верится! Чудо! Играли во втором дивизионе и вот теперь в полуфинале Лиги чемпионов! Вот уж действительно, в футболе все возможно. Я подписывал контракт с «Монако» (в 2012-м году – прим. ред.), у нас была единственная цель – подняться в Лигу 1, ни о какой Лиге чемпионов мы и не помышляли!. Мы договорились, что меня отпустят (если команда вылетит в третью лигу – «Насиональ», когда Дирар появился в «Монако», она шла на 18-м месте в Лиге 2 - прим. ред.). «Насиональ» - это было бы уж слишком! Когда мой агент сообщил, что со мной хотят переговорить руководители «Монако», я думал три или четыре дня, меня все устраивало в «Брюгге», да и жена была на сносях. Но они заразили меня своим проектом, готовностью купить новых игроков. Я все бросил и сейчас ни о чем не жалею. Ведь мы в четверке лучших команд Европы. Руководители «Монако» не просто бросали слова на ветер (в 2012-м – прим. ред.). Все говорили, что я просто позарился на деньги, уйдя в «Монако» - клуб второй лиги. Но я оказался прав».