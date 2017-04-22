Погиб чемпион «Джиро д'Италия»-2011 Микеле Скарпони

Один из ведущих гонщиков команды «Астана» 37-летний итальянец Микеле Скарпони погиб в результате ДТП.

Во время тренировки в Филоттрано спортсмена сбил грузовик.

На «Джиро д'Италия»-2017 Скарпони должен быть стать капитаном «Астаны». Отметим, что в 2011 году он стал победителем генеральной классификации итальянской супермногодневки после того, как за применение допинга был дисквалифицирован испанец Альберто Контадор.

Всего четыре дня назад Микеле выиграл первый этап на «Туре Альп».







