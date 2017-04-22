Владимир Ильин: Очень жду матча с «Зенитом» и хочу забить на «Крестовском»

Нападающий «Урала» и воспитанник «Зенита» Владимир Ильин поделился ожиданиями от встречи со своей бывшей командой.

– До финала Кубка еще далеко, впереди много важных игр. Сейчас тяжелая выездная серия: «Зенит», «Спартак», «Терек». Если честно, думал о своем возвращении в Питер. Очень круто будет сыграть в родном городе на открытии нового стадиона «Зенита». Для меня это будет особенный матч. Очень жду его и страстно хочу забить на «Крестовском», – сказал Ильин.

Напомним, что матч состоится сегодня в 14:00 мск. После 23 туров «Зенит» занимает третье место в чемпионате России, «Урал» располагается на 10-й строчке.