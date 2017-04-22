Скандальное решение: уральских футболистов, которых избили на поле чеченские футболисты, оштрафовали

«Советский спорт» подробно описывал ситуацию с дракой на поле во время матча уральских и чеченских студентов. Поступила информация о принятых решениях.

Футбольную команду Уральского федерального университета (УрФУ) оштрафовали на 9 тысяч рублей из-за драки с соперниками из Чеченского государственного университета (ЧГУ) во время матча Национальной студенческой футбольной лиги (НСФЛ), который состоялся 13 апреля в Москве. Кроме того, уральским футболистам присудили поражение со счетом 0:3.

Аналогично проигравшей признали команду ЧГУ. Только грозненцев оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Напомним, на 72-й минуте матча между УрФУ и ЧГУ при счете 1:1 на поле произошла массовая драка между футболистами. Потасовку удалось остановить после вмешательства полиции. В результате инцидента игрок екатеринбургской команды Александр Тарасов покинул поле с окровавленным лицом. Арбитры приняли решение не доигрывать матч. Пресс-атташе УрФУ Павел Зорапетян назвал произошедшее настоящим избиением уральских игроков.

- В четверг, 20 апреля, состоялось заседание Контрольно-дисциплинарного комитета НСФЛ. В результате комитет вынес решение дисквалифицировать 13 игроков - участников драки на период от шести до 10 матчей и оштрафовать команды. Футбольная команда ЧГУ получила максимальный штраф в размере 30 тысяч рублей, а УрФУ - в размере 9 тысяч рублей. Также обеим командам присвоено поражение со счетом 0:3, - рассказал глава НСФЛ Андрей Стукалов.

По его словам, в составе было ЧГУ дисквалифицировано десять игроков, в УрФУ - три.

Футболист из УрФУ Александр Тарасов, которому в ходе потасовки сломали нос, также отстранен на шесть матчей. Комитет пришел к выводу, что он - не случайная жертва, а реальный участник драки, так как ударил первым перед тем, как его травмировали.

- Конечно, мы согласны с решением. Наша позиция по данному случаю простая: ситуация совершенно игровая, решения, принятые дисциплинарной комиссией и руководством лиги, подлежат выполнению всеми сторонами, - сообщили в пресс-службе УрФУ.