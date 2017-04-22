Конор Макгрегор: Если Мэйвезер наложил в штаны, я проведу бой с Пакьяо

Знаменитый ирландский боец ММА Конор Макгрегор не уверен в том, что он проведет поединок с Флойдом Мэйвезером в 2017 году.

- Сейчас я сосредоточен на боксе, но не заблуждайтесь: я также думаю и о грэпплинге, ударах ногами и всем остальном, что составляет смешанные единоборства. Если Флойд после всего произошедшего наложил в штаны, то я вернусь в настоящие бои или просто выберу другого боксера, вроде Мэнни Пакьяо. Но это уже отдельный разговор.

Мне нравится создавать бойцов и следить за их прогрессом. Я уже многих создал на сегодняшний день, не прилагая при этом специальных усилий. Один из них дерется в главном бою UFC в этот уик-энд. Когда родится мой сын, я также превращу его в многократного чемпиона различных видов единоборств. Будет прям как его старик. С нетерпением жду этого момента, - заявил Макгрегор.

Ранее сообщалось, что бой Макгрегор - Мэйвезер по правилам бокса может состояться осенью текущего года.

2 июля Мэнни Пакьяо сразится с австралийцем Джеффом Хорном.

