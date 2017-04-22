Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Красная Армия- : -Реактор
Футбол  Ростов- : -Спартак
Хоккей  Финляндия (U-18)- : -Россия (U-18)
Футбол  Зенит- : -Урал
Футбол  Локомотив- : -Амкар
Футбол  Терек- : -Анжи
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Ибрагимович из-за травмы может завершить спортивную карьеру

Источник:  RecordКомментарии

Шведский нападающий «Манчестер Юнайтед» из-за травмы может завершить спортивную карьеру, сообщает Record.

35-летний футболист получил серьезное повреждение в матче 1/4 финала Лиги Европы против «Андерлехта» (2:1). По предварительной информации, Ибрагимович порвал крестообразные связки. 

Срок восстановления составит не меньше восьми месяцев. Получается, что форвард может вернуться на поле только в 2018 году. Его контракт с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до конца сезона, но может быть продлен еще на год.

 В нынешнем сезоне 35-летний футболист провел 46 матчей за «красных дьяволов», забил 28 мячей и отдал восемь результативных передач. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Барселона» и «Челси» поборются за ВерраттиИнтерес к полузащитнику ПСЖ Марко Верратти проявляют «Барселона» и «Челси». Об этом сообщают британские СМИ.День в истории. Джону Оби Микелу исполнилось 30 летСегодня отмечает день рождения полузащитник китайского клуба «Тяньцзинь Тэда» и сборной Нигерии Джон Оби Микел. Ему исполнилось 30 лет.АПЛ. 34-й тур. «Суонси» - «Сток Сити», «Вест Хэм» - «Эвертон» и другие матчиРезультаты матчей 34-го тура чемпионата Англии.Александр Бубнов: Команде Моуриньо действительно не хватает уверенностиФутбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал результаты жеребьевки 1/2 финала Лиги Европы, по итогам которой «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Сельтой».Ибрагимович выбыл на 8 месяцев из-за разрыва крестообразных связокИбрагимович выбыл на 8 месяцев из-за разрыва крестообразных связокНападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович выбыл на восемь-девять месяцев из-за травмы, полученной в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы против «Андерлехта» (2:1), сообщает Gianlucadimarzio.Полузащитник «Бешикташа» Талиска признан лучшим игроком недели в Лиге ЕвропыПолузащитник «Бешикташа» Андерсон Талиска признан лучшим игроком недели в Лиге Европы по итогам голосования на официальном сайте УЕФА.Сеск Фабрегас: Уход Терри? Это был настоящий сюрприз для игроков «Челси»Полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас прокомментировал решение защитника «синих» Джона Терри покинуть лондонский клуб по окончании сезона.Жозе Моуринью: У «Манчестер Юнайтед» серьезные проблемы, но у нас есть РуниЖозе Моуринью: У «Манчестер Юнайтед» серьезные проблемы, но у нас есть РуниГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью пообщался с клубной пресс-службой после победы над «Андерлехтом».«Манчестер Юнайтед» предлагает «ПСЖ» 70 млн евро за МаркиньосаГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью проявляет интерес к защитнику «ПСЖ» и сборной Бразилии Маркиньосу.Тренер «Челси»: Аспиликуэта оказался вне символической сборной АПЛ, хотя, он – наш лучший защитникТренер «Челси-U18» Джоди Моррис прокомментировал символическую сборной премьер-лиги сезона 2016/17 по версии профессиональной футбольной ассоциации (PFA).УЕФА дерзко гнобит ВАДА. За что и почему эта война справедлива?УЕФА дерзко гнобит ВАДА. За что и почему эта война справедлива?Новое доказательство: с проверкой на допинг что-то не так.УЕФА перенес игру «Аякса» и «Лиона» в Лиге Европы на 3 маяКак сообщает УЕФА, график матчей 1/4 финала Лиги Европы потерпел некоторые изменения.Мбаппе признан игроком недели в Лиге чемпионовПолузащитник «Монако» Килиан Мбаппе назван игроком недели в Лиге чемпионов по итогам голосования на официальном сайте УЕФА.«МЮ» сыграет в полуфинале Лиги Европы с «Сельтой», «Аякс» проведет два матча против «Лиона»Сегодня в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка полуфинальных матчей Лиги Европы. Как сообщает УЕФА, Напомним, первые матчи между командами состоятся 4 мая, а ответные – 11 мая. Отметим, что финал пройдет в городе Сольна (Швеция) 24 мая. Номинальным хозяином станет победитель пары «Монако» – «Ювентус», а гостем – победитель противостояния между «Реалом» и «Атлетико».Сегодня в Швейцарии состоится жеребьевка полуфиналов Лиги чемпионов и Лиги ЕвропыСегодня в швейцарском Ньоне пройдет жеребьевка стадии полуфинала Лиги чемпионов и Лиги Европы.Скауты «Челси» просматривали Мбаппе«Челси» рассматривает возможность приобретения полузащитника «Монако» Килиана Мбаппе.Рэшфорд спасает «МЮ», Ибрагимович получает травму, а Малкин добивает «Коламбус». Главные новости утраРэшфорд спасает «МЮ», Ибрагимович получает травму, а Малкин добивает «Коламбус». Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных событий утра пятницы.Люк Шоу: Ибрагимович в порядке, он спокойно ходил по раздевалкеЗащитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу полагает, что Златан Ибрагимович смог избежать тяжелой травмы в ответной встрече с «Андерлехтом» (2:1).Рой Кин: Моуринью забил последний гвоздь в крышку гроба РуниБывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин уверен в том, что нападающий Уэйн Руни в скором времени покинет команду.«Челси» готов продать Диего Косту будущим летомФорвард сборной Испании Диего Коста может покинуть лондонский «Челси» в следующее трансферное окно.
Велошоссе
Погиб чемпион «Джиро д'Италия»-2011 Микеле Скарпони
Фигурное катание
Сборная России занимает третье место в общем зачете командного ЧМ после произвольной программы пар
Бокс
Дэниел Джейкобс: Многие люди считают, что я победил Головкина
Хоккей
Дон Черри: Кадри заслуживает медали, хит на Овечкине был кристально чистым
все новости
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтедкалендарьстатистика
Златан Ибрагимович
Златан Ибрагимовичвсе новости
Чемпионат Англии
Чемпионат Англиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости