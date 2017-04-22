Ибрагимович из-за травмы может завершить спортивную карьеру

Шведский нападающий «Манчестер Юнайтед» из-за травмы может завершить спортивную карьеру, сообщает Record.

35-летний футболист получил серьезное повреждение в матче 1/4 финала Лиги Европы против «Андерлехта» (2:1). По предварительной информации, Ибрагимович порвал крестообразные связки.

Срок восстановления составит не меньше восьми месяцев. Получается, что форвард может вернуться на поле только в 2018 году. Его контракт с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до конца сезона, но может быть продлен еще на год.

В нынешнем сезоне 35-летний футболист провел 46 матчей за «красных дьяволов», забил 28 мячей и отдал восемь результативных передач.