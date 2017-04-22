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Иван Проворов: Приехал в сборную заранее, сидеть дома без игр - не очень хорошо

Источник:  Информационное Агентство России ТАССКомментарии

Защитник «Филадельфии» Иван Проворов прокомментировал свой первый вызов в сборную России.

- Решил приехать уже перед матчами со швейцарцами, поскольку это мой первый вызов. Я вылетел домой 10–11 апреля, и сидеть дома без игр — это тоже не очень хорошо.

Я довольно-таки хорошо провел лето, так что у меня достаточно много сил, чтобы играть и приносить пользу команде. Значительно добавил в сезоне, выкладывался на тренировках и в играх, поэтому мне доверяли.

Сезон я провел довольно-таки ровно, просто надо добавлять во всем, чтобы становиться еще лучше от игры к игре. Из партнеров по обороне большую часть сезона я играл в паре с Макдональдом — с Эндрю у нас хорошее взаимопонимание, - рассказал Проворов.

Иван Проворов набрал 30 очков (6+24) при показателе полезности «-7» в своем дебютном регулярном чемпионате НХЛ.

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