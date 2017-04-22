Мирча Луческу: Не хотел бы выигрывать так, как сегодня

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился мнением о победе над «Уралом» (2:0) в матче 24-го тура РФПЛ.

– Я больше рад открытию стадиона. Уверен, когда он будет переполнен, атмосфера и аура будут другие. И команда заиграет иначе. Мы очень много ошибок допускали. Я связываю это не только с не очень хорошим качеством поля, но и с нервозностью после игры со Спартаком» - внешней из-за прессы, и внутренней. Я не очень доволен игрой.Не хотел бы так выигрывать игры, как это было сегодня. Начали игру хорошо, создали несколько хороших моментов. Потом шансы уравнялись - мы играли с организованной командой. Не зря они одержали пять побед - не очень много команд в России, способных это сделать.

Второй тайм начали с преимуществами, но из-за ошибок Юсупова, соперник чуть не реализовал два выхода два в одного. Было видно, что мы начинаем нервничать. А «Урал» почувствовал, что может увезти очки. Мне даже сложно объяснить, как мы могли прощать соперника, не забивать с двух трех места. Доволен тремя очками и не доволен той манерой, какой мы их завоевали, – передает слова Луческу корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, матч закончился победой петербургского клуба со счетом 2:0. Отличились Бранислав Иванович и Йоан Молло. «Урал» доигрывал матч ввосьмером после удалений Романа Павлюченко, Эрика Бикфалви и Романа Емельянова.

«Зенит» набрал 46 очков и остался на третьем месте в турнирной таблице РФПЛ. На втором идет ЦСКА с 47 баллами, лидирует «Спартак», в активе которого 54 очка. «Урал» с 29 баллами остался на десятом месте. Следующий матч команда Мирчи Луческу проведет 26 апреля на выезде против «Оренбурга», уральцы 25 апреля сыграют в гостях со «Спартаком».