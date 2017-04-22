«Слован» не намерен выходить из КХЛ

Братиславский «Слован» настроен продолжить выступление в Континентальной хоккейной лиге.

- Для нас однозначным приоритетом на ближайший сезон и будущее является участие в КХЛ, - подчеркнул Широки. - Только в КХЛ «Слован» может расти и развиваться. При этом не исключено, что мы можем создать «Слован В» для выступления в первой словацкой лиге.

Руководство словацкой Экстралиги через СМИ регулярно требует, чтобы «Слован» вернулся из КХЛ к ним. Это вполне объяснимо, поскольку наш клуб - исторически самый успешный и привлекательный в Словакии. Неудивительно, что после перехода «Слована» в КХЛ уровень словацкой лиги снизился, снизилась посещаемость. На играх остальных команд именно со «Слованом» были аншлаги.