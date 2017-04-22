Александр Тарханов: Судьи делали все, чтобы «Зенит» выиграл

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов поделился мнением о поражении от «Зенита» (0:2) в матче 24-го тура РФПЛ.

- Не было мыслей увести команду с поля после решений судьи?

- Это делать нельзя. Последовала бы дисквалификация сразу – был такой случай в Болгарии, судья тоже их прибивал. Президент взял и увел.

У нас такой мысли не было. Хотя неприятно, что команда хорошо играла, а судья вмешался в игру. И даже в первом тайме были нарушения. По Бикфалви не было вопросов. Все футболисты падают. Нельзя за такие нарушения давать красные карточки. Когда я работал в ЦСКА, мы играли в Тюмени. И волгоградский судья нас убил - четыре мяча не засчитал. Его дисквалифицировали пожизненно. Толстых сказал тогда, что он не будет судить. А судейский комитет его начал оправдывать. Я на всех накричал.

- Что сказали вы, что сказал президент после матча? Было ли сегодня убийство команды?

- Три удаления - это может не убийство, но делали все, чтобы «Зенит» выиграл. Мы хорошо играли. Но всемером сложно играть. Мы пошли вабанк в конце, могли забить. Стадион великолепный, праздник, но судить нужно честно всегда. Со стороны «Зенита» было столько же нарушений. Президент поблагодарил, я поблагодирл тоже, – передает слова Тарханова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, матч закончился победой петербургского клуба со счетом 2:0. Отличились Бранислав Иванович и Йоан Молло. «Урал» доигрывал матч ввосьмером после удалений Романа Павлюченко, Эрика Бикфалви и Романа Емельянова.

«Зенит» набрал 46 очков и остался на третьем месте в турнирной таблице РФПЛ. На втором идет ЦСКА с 47 баллами, лидирует «Спартак», в активе которого 54 очка. «Урал» с 29 баллами остался на десятом месте. Следующий матч команда Мирчи Луческу проведет 26 апреля на выезде против «Оренбурга», уральцы 25 апреля сыграют в гостях со «Спартаком».