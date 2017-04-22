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Йоан Молло: Все решение судьи в матче «Зенит» – «Урал» были верными

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Полузащитник «Зенита» Йоан Молло поделился мнением о победе над «Уралом» (2:0) в матче 24-го тура РФПЛ.

- Команда счастлива, что победила. Нам нужны победы, чтобы занять второе место в чемпионате. Стадион очень красивый

- Как вам качество поля?
- Очень красивый (улыбается). «Сантьяго Бернабеу».

- А судейские решения?
- Что это «судья»?

- Рефери.
- Судья прав во всем (улыбается), - передает слова Молло корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, матч закончился победой петербургского клуба со счетом 2:0. Отличились Бранислав Иванович и Йоан Молло. «Урал» доигрывал матч ввосьмером после удалений Романа Павлюченко, Эрика Бикфалви и Романа Емельянова.

«Зенит» набрал 46 очков и остался на третьем месте в турнирной таблице РФПЛ. На втором идет ЦСКА с 47 баллами, лидирует «Спартак», в активе которого 54 очка. «Урал» с 29 баллами остался на десятом месте. Следующий матч команда Мирчи Луческу проведет 26 апреля на выезде против «Оренбурга», уральцы 25 апреля сыграют в гостях со «Спартаком».

Матч

Зенит - Урал - 2:0 (0:0)

Голы

Иванович 86 (1:0). Молло 90 (2:0).

Состав

Зенит: Лунев, Цаллагов, Смольников, Иванович, Кришито, Жулиано, Жирков (Нету, 63), Данни, Юсупов (Молло, 53), Кокорин (Шатов, 44), Дзюба

Урал: Заболотный, Динга, Балажиц, Данцев, Димитров, Емельянов, Бикфалви, Кулаков, Павлюченко, Лунгу (Меркулов, 68), Ильин

Предупреждения:

Дзюба, 86; Кришито, 89 - Бикфалви, 23; Емельянов, 40

Удаления:

нет - Павлюченко, 60; Бикфалви, 60; Емельянов, 86

Судья:

Алексей Еськов (Россия)

Место и дата

22 апреля 14:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция

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