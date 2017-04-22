Йоан Молло: Все решение судьи в матче «Зенит» – «Урал» были верными

Максим Калиниченко: «Зениту» уже ни за что не стыдно на этом стадионе

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко оценил работу судей на матче 24-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Уралом» (2:0).