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Информатор IAAF Хютте дисквалифицирован на четыре года за допинг

Источник:  TAS CASКомментарии

Информатор Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) по вопросам допинга в сборной России Александр Хютте дисквалифицирован Спортивным арбитражным судом (CAS) на 4 года за допинг.

Дисквалификация считается с 5 августа 2015 года. Хютте обвиняется в нарушении следующих пунктов: наличие запрещенной субстанции в пробе спортсмена, попытка применения запрещенной субстанции и уклонение от сдачи пробы.

Аннулированию подлежат все результаты спортсмена, достигнутые с 22 мая по 4 августа 2015 года. 

Ранее сообщалось, что Хютте сотрудничал с IAAF по поводу допинга в сборной России. В письме к менеджеру IAAF по борьбе с допингом Томасу Капдевилю спортсмен обвинил своего тренера Зухру Верещагину в провале допинг-теста.

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